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Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2024, 11:03
В следующем году стадион «Торпедо» и спортивный комплекс ждет масштабное обновление. Работы будут проведены в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители обновят футбольное поле и беговые дорожки, отремонтируют помещения спортивных залов, раздевалки, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установят новое освещение, системы видеонаблюдения и безопасности, проведут благоустройство прилегающей территории», - уточняется в сообщении.
Спортивный комплекс занимает площадь более 12 тыс. кв. м.
«Торпедо» – это база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Ежедневно стадион посещают около 100 человек. Два универсальных зала принимают любителей карате, волейбола и мини-футбола. Зимой хоккейная площадка превращается в каток, открытый для всех.
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