02декабря 2024
понедельник
|
Более 10 тротуаров построили по выбору жителей Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Декабря 2024, 16:44
Дорожники Московской области построили 12 тротуаров по выбору жителей, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности пешеходов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«Построили 12 тротуаров-победителей голосования на портале «Добродел», их выбрали прошлым летом более 10 тысяч жителей 9 городских округов. Протяженность построенных тротуаров составила более 18 км — это треть от общего объема работ в 2024 году», — сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Самый протяженный объект из программы — тротуар, который набрал и наибольшее число голосов: более 1,6 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за строительство тротуара длиной 2,8 км на дороге от Пятницкого шоссе до д. Лопотово — рядом несколько СНТ, пруд, остановки общественного транспорта
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
ночью +1 +3 утром +1 +3
Партнеры