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Губернатор: В этом году в Подмосковье перевыполнили план газификации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2024, 16:45
В этом году в Подмосковье перевыполнили план газификации – голубое топливо получили еще около 43 тыс. жителей. Как ведется эта масштабная работа, губернатор Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым, членами правительства региона и главами городских округов. Отдельный акцент - на догазификации СНТ, которая начнется с нового года, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В Московской области большое количество СНТ. Специфика наших садовых товариществ в том, что люди там проживают или постоянно, или весьма продолжительное время. Поэтому принципиально важное значение имеет стабильное, надёжное электро- и газоснабжение, - сказал Андрей Воробьев. - Вы знаете, что был принят ряд законодательных решений в этой связи. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы отчётность, подача заявки были в проактивном режиме, а зачастую в цифре».
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