02
декабря 2024
понедельник
 
Главная  /  Общество  /  Президентская программа управленческих кадров продлится в Подмосковье до 2030 года

Президентская программа управленческих кадров продлится в Подмосковье до 2030 года

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Декабря 2024, 16:46

В Москве прошла ежегодная конференция организаторов и исполнителей мероприятий президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Она успешно работает уже более 27 лет, продолжая обновляться и адаптироваться к новым экономическим условиям, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В 2023/24 учебном году 1809 человек прошли обучение в рамках программы, и ее участников представляют разнообразные отрасли, включая обрабатывающее производство, машиностроение, строительство, торговлю и другие. Основная часть участников — представители малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Программа будет продолжаться до 2030 года с актуализацией учебных курсов, что позволит адаптировать ее содержание к текущим и будущим потребностям экономики России. Важной частью изменений станет ужесточение критериев отбора образовательных организаций для участия в программе, что повысит качество и соответствие обучения актуальным требованиям.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью +1 +3 утром +1 +3

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 