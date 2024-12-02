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Президентская программа управленческих кадров продлится в Подмосковье до 2030 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2024, 16:46
В Москве прошла ежегодная конференция организаторов и исполнителей мероприятий президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Она успешно работает уже более 27 лет, продолжая обновляться и адаптироваться к новым экономическим условиям, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В 2023/24 учебном году 1809 человек прошли обучение в рамках программы, и ее участников представляют разнообразные отрасли, включая обрабатывающее производство, машиностроение, строительство, торговлю и другие. Основная часть участников — представители малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.
Программа будет продолжаться до 2030 года с актуализацией учебных курсов, что позволит адаптировать ее содержание к текущим и будущим потребностям экономики России. Важной частью изменений станет ужесточение критериев отбора образовательных организаций для участия в программе, что повысит качество и соответствие обучения актуальным требованиям.
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