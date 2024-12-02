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Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний приборов учета в декабре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2024, 16:47
В декабре жители Подмосковья получат два платежных документа — за ноябрь и декабрь, в связи с чем изменятся сроки приема показаний приборов учета. Об этом информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Прием показаний счетчиков воды и тепла в большинстве городских округов начался 1 декабря. В зависимости от территории и управляющей организации сроки передачи данных могут отличаться. Посмотреть декабрьский график приема показаний можно здесь. Информация о сроках приема показаний также указана в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».
Жителям домов, где поставщиком электроэнергии является АО «Мосэнергосбыт» и услуга включена в состав единого платежного документа, передать показания приборов учета электроэнергии рекомендуется с 15 до 18 декабря включительно, в городских округах Клин, Королев, Щелково, Дубна — с 15 до 22 декабря.
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