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Факты незаконного потребления электроэнергии на 600 млн рублей выявили в Подмосковье выявили
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2024, 16:48
Специалисты компании «Россети Московский регион» за девять месяцев 2024 года в Подмосковье пресекли случаи незаконного потребления электрической энергии объемом свыше 93,8 МВт/ч. Сумма незаконного энергопотребления составила свыше 600 млн рублей, передает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Так, инструментальная проверка выявила вмешательство в работу 11 расчетных приборов учета коттеджного поселка на юге Московской области. В отношении данных потребителей составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии. Объем неучтенного потребления электроэнергии в общей сложности составил более 70 тыс. кВт/ч», - говорится в сообщении.
«Россети Московский регион» напоминают, что вмешательство в работу прибора учета — нарушение закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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