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Операторы-лингвисты Системы-112 Подмосковья приняли более 1,3 тыс. вызовов от иностранцев
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Общество — 3 Декабря 2024, 12:52
Операторы-лингвисты Системы-112 Московской области в текущем году приняли более 1,3 тыс. звонков от иностранцев, нуждающихся в помощи на иностранных языках, информирует пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».
«В среднем еженедельно поступает около 20 таких вызовов. Повышенная активность звонков наблюдается в летние и осенние сезоны. Высокая частота обращений подчеркивает важную роль службы в обеспечении доступа к экстренной помощи для туристов и иностранных граждан, проживающих в Подмосковье», - отмечается в материале.
Как правило, иностранцы обращаются в «112» с просьбами о вызове полиции или скорой помощи, но также поступают много вызовов по бытовым вопросам: восстановление документов, сим-карт, поиск транспорта, получение информации. Операторы-лингвисты играют решающую роль в переводе и обеспечении связи с нужными службами и учреждениями, помогая иностранным гражданам решать их проблемы.
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