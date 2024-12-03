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На новой разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку
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Общество — 3 Декабря 2024, 12:53
В Ленинском округе в рамках реконструкции Каширского шоссе завершили нанесение дорожной разметки на проезжей части разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Рабочее движение по эстакаде планируется открыть в середине декабря. Дорога обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволит водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Параллельно продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся два путепровода – через Каширское шоссе и автодорогу А-105. Сейчас строители проводят устройство плиты проезжей части путепровода через А-105 – ведется монтаж несъемной опалубки. На путепроводе через Каширское шоссе проводится установка барьерного ограждения.
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