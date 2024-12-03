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Почти 1,3 тыс. выпускников областного медколледжа трудоустроились в больницы Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2024, 12:54
Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Сделать это могут обучающиеся 1-4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.
«В этом году после окончания обучения в наши больницы трудоустроились почти 1,3 тыс. выпускников Московского областного медицинского колледжа, из них 385 по целевому направлению. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет», - сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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