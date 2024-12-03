Более 10 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет обеспечит крупный бизнес Подмосковья

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Общество — 3 Декабря 2024, 12:56
Министерство имущественных отношений Московской области утвердило на налоговый период 2025 года перечень бизнес-объектов для начисления налога на имущество от кадастровой стоимости. В него вошли 4494 подмосковных объекта торгового назначения, площадь которых превышает 1 тыс. кв.м, передает пресс-служба ведомства.
«В перечень подлежат включению объекты недвижимости, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Перечень определяется министерством ежегодно. Налог на такие объекты исчисляется от кадастровой стоимости имущества по ставке 2% согласно Закону Московской области "О налоге на имущество организации Московской области" (№ 150/2003-ОЗ)», – рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
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