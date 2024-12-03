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Более 6 млн звонков обработала робот Светлана с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2024, 12:58
В Московской области внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она может вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, а также сама выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
«В Подмосковье обработку входящих звонков по телефону 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Мы внедрили ее в сферу здравоохранения в 2021 году. Всего за все время работы она обработала почти 20,5 млн звонков, а с начала этого года – более 6 млн», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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