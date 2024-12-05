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Новый пост скорой помощи открылся в Одинцовском округе
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Общество — 5 Декабря 2024, 10:21
В поселке Сосны Одинцовского городского округа заработал новый пост скорой помощи, рассчитанный на две круглосуточные бригады, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Одинцовский - динамично развивающийся городской округ. Именно поэтому важно создавать там соответствующую инфраструктуру. Благодаря открытию нового поста скорой медицинской помощи, бригады смогут более оперативно доезжать на вызовы. Также важно понимать, какая нагрузка лежит на плечах сотрудников скорой. Для этого пост оборудован всем необходимым, чтобы сотрудники могли восстановить свои силы между выездами на вызов», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пост будет обслуживать десять населенных пунктов с населением около 14 тыс. человек, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово и другие.
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