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Суд поддержал решение УФАС включить ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2024, 10:22
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Мост» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в ведомство обратилось АО "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" для внесения сведений в отношении ООО "Мост" в РНП из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения договора на выполнение комплекса ремонтных работ установки деонизации воды», - сообщается в материале.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении него подлежащими включению в РНП.
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