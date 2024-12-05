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В Подмосковье завершили выдачу коммунальной техники муниципалитетам
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2024, 10:22
Более 1 800 единиц коммунальной техники и средств малой механизации было закуплено Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в этом году. Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Четвертого декабря последние 24 самосвала отправились в Рузский, Сергиево-Посадский округа, Химки, Фрязино, Ступино, Чехов, Солнечногорск, Щелково и Электросталь», - говорится в сообщении.
Во время залповых снегопадов вся техника выйдет на улицы для уборки дворов, общественных пространств и вывоза снега в места его складирования. Маршруты движения будут отслеживаться через специализированную систему.
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