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Подмосковное УФАС внесет ООО «Хоумбилдинг» для включения в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2024, 10:24
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МОУ «Москворецкая гимназия», в отношении ООО «Хоумбилдинг» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ "Москворецкая гимназия"», - отмечается в материале.
В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательства устранения нарушений условий контракта в срок.
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