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Экологический форум прошел в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2024, 10:25
Четвертого декабря в Доме правительства Московской области прошел экологический форум «Национальные проекты в сфере экологии Подмосковья: вызовы и решения». Организатором мероприятия выступила общественная палата региона, информирует пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Для обсуждения экологической повестки собрались члены общественной палаты, муниципальных общественных палат, депутаты ГД РФ и МОД, представители региональных органов власти, руководители общественных движений в сфере экологии и эксперты», - говорится в сообщении.
В пленарном заседании принял участие Павел Бида, министр экологии и природопользования Московской области. По его словам, Московская область находится в числе лидеров по реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология».
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