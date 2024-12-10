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Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «СтройСпецСила» за участие в сговоре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2024, 10:03
Московским областным УФАС России в отношении ООО «СтройСпецСила» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 7,7 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СтройСпецСила", ООО "Технический центр на Суздальской" и АО "САХ района Новокосино" в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд администрации г. о. Балашиха, администрации города Реутов, МКУ "БИДХ" Орехово-Зуевского городского округа, МБУ "Благоустройство-Балашиха"» - говорится в сообщении.
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