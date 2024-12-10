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Загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов вечером 9 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2024, 10:07
В четверг вечером, 9 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.
Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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