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В Росреестр Подмосковья направлено более 130 тыс. заявлений онлайн в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2024, 10:09
С начала 2024 года в Росреестр Подмосковья на осуществление учетно-регистрационных действий в рамках межведомственной работы органами местного самоуправления направлено более 130 тысяч заявлений в электронном виде, что практически на 50% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Об этом информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Работа по цифровой трансформации ведомства, проводимая в тесном взаимодействии с центральным аппаратом Росреестра и областным Министерством государственного управления, проводится уже несколько лет. Одним из этапов цифровизации стал перевод взаимодействия Росреестра исключительно в электронный формат. Вот уже два года все органы власти и органы местного самоуправления направляют заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Росреестр только в электронном виде», - говорится в сообщении.
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