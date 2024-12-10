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Около 530 тыс. жителей Подмосковья воспользовались приложением «Госуслуги.Дом»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2024, 10:10
На семинаре-совещании представителей органов государственного жилищного надзора о развитии мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ состоялось торжественное награждение по результатам популяризации мобильного приложения «Госуслуги Дом», информирует пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«"Госуслуги. Дом" — это цифровой инструмент для решения вопросов ЖКХ собственниками помещений в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — синхронизация с порталом ГИС ЖКХ. Так, в 2024 году Подмосковье заняло первое место в номинации "Лидер по привлечению пользователей" за наибольшее среди всех регионов число людей, которые воспользовались сервисом для решения вопросов, связанных с содержанием многоквартирного дома», - говорится в сообщении.
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