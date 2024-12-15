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Подмосковье вошло в число отличников по итогам экорейтинга регионов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2024, 12:03
Экорейтингом подвели итоги выполнения регионами нацпроекта «Экология» в уходящем году. Оценку проводили группы экспертов и жители. Подмосковье — в числе лидеров, информирует пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Регионы делили по федеральным округам и оценивали их работу по нескольким критериям. К примеру, по качеству реализации федеральных проектов, таких как "Чистая страна", "Чистый воздух" и др. Помимо этого, в учет брали мнение граждан, а именно удовлетворенность жителей экологией по итогам опросов», - говорится в сообщении.
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