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В Подмосковье втрое вырос экспорт детских товаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2024, 12:04
В Подмосковье в индустрии детских товаров работают более 150 промышленных предприятий. По этому показателю регион занимает первое место среди всех субъектов РФ, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
О развитии индустрии детских товаров в Московкой области на координационном совете по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года», - сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Индустрия детских товаров является важной частью экономики региона. В этой сфере работают порядка 150 промышленных компаний — больше, чем в любом другом регионе страны. Общее число занятых в индустрии — свыше 10 тыс. человек. Область активно экспортирует детские и спортивные товары, занимая второе место в России по объему экспорта этой группы товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое. Мы активно развиваем этот сектор, предоставляя широкий спектр мер поддержки для самых разных проектов в индустрии детских товаров», — сказала Екатерина Зиновьева.
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