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В Подмосковье зарегистрировано более 66 тыс. новорожденных в 2024 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2024, 12:05
В Московской области при рождении ребенка родители могут зарегистрировать новорожденного и получить для него первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Так, в 2024 году в регионе зарегистрировали уже более 66 тыс. малышей, передает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — «декабрята», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
С начала года выплатили уже свыше 7 млрд рублей на различные льготы для семей при рождении детей. Также, на днях в регионе ввели новую выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении 3-го ребенка. Ее смогут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (одинокие или состоящие в браке). Выплата будет назначаться проактивно на детей, рожденных с 2025 года.
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