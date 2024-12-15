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Еще 2 единицы тяжелой медтехники заработали в подмосковных больницах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2024, 12:06
В поселке Селятино в поликлинике Наро-Фоминской больницы начал работу новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском – маммограф, информирует пресс-служба регионального МИнздрава.
«Жители Селятино Наро-Фоминского городского округа просили установить в поликлинике новый флюорограф взамен устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 млн рублей - отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Также заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском. На его закупку было направлено свыше 21 млн рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В день на новом флюорографе в Селятино планируется проводить до 50 исследований, а на маммографе в Лосино-Петровском – до 20.
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