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Свыше 190 млрд рублей направят из бюджета Подмосковья на развитие образования в 2025 году

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2024, 12:08

На реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» в 2025 году в бюджете региона запланировано 195 млрд рублей. Об этом передает пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области.

«Основные задачи госпрограммы: модернизация системы дополнительного и профессионального образования, совершенствование сети образовательных организаций, развитие кадрового потенциала системы образованияи материально-технической базы образовательных организаций в Московской области. Более 85% бюджета по госпрограмме заложено на общее образование, в том числе дошкольное. Цель — создание современных условий для эффективного функционирования системы общего образования, которая будет соответствовать требованиям инновационного развития Московской области и потребностям населения», - говорится в сообщении.



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