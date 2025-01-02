02января 2025
четверг
|
В Рузском округе открыли рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Января 2025, 13:34
В Рузском городском округе запустили рабочее движение по объездной дороге в поселке Тучково, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Эта долгожданная дорога позволит вывести транзитный транспорт из населенного пункта. Старт движению дал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Московской области Алексей Гержик вместе с местными жителями и администрацией городского округа, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», – сказал Алексей Гержик.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +1 +3 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры