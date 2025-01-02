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В округе Истра проверили досрочно открытый мост через р. Молодильню
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2025, 13:36
На месяц раньше срока открыли движение по новому мосту через р. Молодильню в районе д. Троица г.о. Истра. С проверкой приехал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он пообщался с жителями близлежащих деревень, проверил, как функционирует мост и оценил качество проделанной работы, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — сказал Алексей Гержик.
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