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Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом воспитанниц Православного детского приюта милосердия

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2025, 13:38

Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом воспитанниц Православного детского приюта милосердия. Он находится при Покровском ставропигиальном женском монастыре. Обитель основана в 1635 году, в 1998-м сюда были перенесены мощи блаженной Матроны Московской – одной из самых известных и почитаемых в России святых, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В приюте проживают 47 детей в возрасте от 3 до 17 лет - большинство из малообеспеченных или неблагополучных семей. Есть среди них и девочки из Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанниц, вручил им подарки, а также пригласил на спектакль и ёлку.

«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», - сказал Андрей Воробьев.



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