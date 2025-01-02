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Семь новых услуг Комлесхоза Подмосковья стало доступно на портале госуслуг в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2025, 13:39
Цифровизация лесной отрасли — это путь к упрощению взаимодействия бизнеса и граждан с лесным ведомством региона, при котором сокращается бюрократический процесс. Если раньше нужно было приезжать и подавать документы на получение услуги лично, то сейчас это можно сделать, не выходя из дома или рабочего кабинета — достаточно иметь рядом компьютер или смартфон с доступом к интернету, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области (портал РПГУ). С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной Комитет лесного хозяйства 33 574 пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
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