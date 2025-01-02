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Почти 404,1 тыс. заявлений поступило в Минтранс Подмосковья через РПГУ в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2025, 13:41
В 2024 году Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело около 404,1 тыс. заявлений на региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Это на 20% или 74 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.
«Всего в рамках услуг выдано порядка 345 тыс. или 85% положительных решений. Это достаточно низкий показатель отказов, который, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг. В этом году мы перевели все услуги в электронный формат: теперь любую из 21 услуг пользователь может получить онлайн в любое время, без посещения МФЦ. Кроме этого, ведомство разработало несколько сервисов, которые помогают пользователям корректно составлять заявки. При неправильном заполнении электронной формы, отдельные поля блокируются до исправления ошибки, при этом для заявителя есть подсказки по заполнению на каждом этапе», — рассказали в подмосковном Минтрансе.
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