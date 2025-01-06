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Лося и косулю сбили на дорогах Подмосковья в последнюю рабочую неделю года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2025, 14:30
В последнюю рабочую неделю года на дорогах Московской области сбили лося и косулю. Оба животных погибли, информирует пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Происшествия случились на дороге Серпухов-Протвино и Каданок-Двойни в округе Егорьевск», - говорится в сообщении.
Виновным в их гибели предстоит выплатить крупные штрафы. Автомобилисты и их пассажиры в происшествиях не пострадали.
Встреча с крупным копытным на дорогах Подмосковья — совсем не редкость. К сожалению, это иногда заканчивается авариями.
Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося — 80 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей.
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