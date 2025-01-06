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Московская область стала одним из лидеров по маркировке рыбной продукции
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2025, 14:31
С начала декабря в России началась обязательная маркировка консервов, направленная на борьбу с фальсификацией и улучшение качества продукции. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), Московская область стала одним из лидеров среди регионов России по количеству промаркированной рыбной продукции, информирует пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«На сегодняшний день в системе от Московской области зарегистрировано 12 предприятий, занимающихся производством рыбных консервов, где ввели в оборот 1,2 млн килограмм продукции. Кроме Московской области, успешные результаты внедрения системы маркировки "Честный знак" также продемонстрировали Приморский край, Калининградская область, Рязанская область, Владимирская область и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что внедрение системы маркировки положительно влияет на развитие российских производителей. Усиленный контроль со стороны государства за прослеживаемостью изготовления и оборота консервированных товаров обеспечивает качество и безопасность для потребителей.
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