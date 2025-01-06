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Два новых корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК «Новое Пушкино»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2025, 14:32
В ЖК «Новое Пушкино» введены в эксплуатацию два новых корпуса на 783 квартиры общей площадью 53,4 тыс. кв. метров в Пушкинском округе. Разрешение выдано Ingrad (в 2024 году был приобретен компанией Sminex) Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«В новых корпусах высотой от 10 до 15 этажей созданы квартиры с просторными лоджиями, гардеробными, окном в санузле и студиями с двумя окнами. В корпусе 27 есть квартиры с отделкой двух стилей на выбор. Оттенки белого, серого и бежевого — основа палитры скандинавского интерьера. Квартиры корпуса 28 без отделки. На первых этажах предусмотрены колясочные и коммерческие помещения с отдельным входом с улицы. Во дворе новых корпусов расположено детское оборудование, уличные тренажёрные комплексы, площадки для тихого отдыха», — говорится в сообщении.
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