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Подмосковье завершает год с рекордными показателями по установке ЭЗС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2025, 14:33
В 2024 году в Московской области был достигнут значительный прогресс в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей — 176 новых электрозарядных станций (ЭЗС) установили в разных муниципалитетах региона (156 — «быстрых», 20 — «медленных»). Сегодня их количество превышает 650 единиц, что делает Подмосковье одним из регионов-лидеров в стране в вопросах развития инфраструктуры для экологичного транспорта. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.
«Во всем мире растет производство и продажа электромобилей. Россия в целом и наш регион в частности не являются исключениями. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Для сравнения: по данным МВД России по Московской области еще 5 лет назад в регионе было зарегистрировано 141 транспортное средство с электродвигателем. За 5 лет это число увеличилось более чем в 20 раз и по состоянию на 1 января 2024 года составило 3 045 электрокаров.
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