06января 2025
понедельник
|
Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Января 2025, 14:37
Энергетики Московской области готовы обеспечить надежное электро-, тепло- и газоснабжение жителей региона в предстоящие новогодние праздники. С 29 декабря по 9 января организовано круглосуточное дежурство руководителей областного Минэнерго, ресурсоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.
«Для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье отменяются все плановые работы и переключения в праздничные дни. В целях предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения в Московской области готовы 657 бригад (3 223 человека), 2 867 единиц спецтехники, 279 передвижных электростанций», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -3 -5 утром -2 -4
Котировки
Партнеры