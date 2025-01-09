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В Подмосковье оптимизировали работу 8 светофоров и установили адаптиву
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 10:55
Специалисты Центра безопасности дорожного движения для оптимизации движения на дорогах Московской области скорректировали режимы работы восьми светофорных объектов в Раменском и Одинцовском округах и установили адаптивный светофор в Пушкине, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Адаптивный светофор установили на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе в Пушкине. Сейчас идет индивидуальная настройка логики адаптивности с учетом транспортного потока. Адаптива используется на загруженных перекрестках, помогает светофору подстроиться под трафик, выстраивая алгоритм управления светофором — если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям», — рассказали в ведомстве.
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