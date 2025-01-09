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Новый дом ввели в эксплуатацию в ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского округа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 10:56
В жилом комплексе «Парк Апрель» в Апрелевке Наро-Фоминского округа ввели в эксплуатацию информирует пресс-служба регионального ведомства.
«В четырехэтажном корпусе представлено 67 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет более 3,1 тыс. кв. метров», - говорится в сообщении.
ЖК «Парк Апрель» расположен в 29 км от МКАД по Киевскому шоссе в г. Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Комплекс состоит из современных малоэтажных многоквартирных домов и таунхаусов с собственными участками. Кроме классических планировок здесь представлены современные форматы квартир: Garden Flat – с выходом на придомовой участок и Sky Loft – двухуровневые квартиры с выходом на кровлю.
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