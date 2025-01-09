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Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 10:57
Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия Центра культуры и досуга «Импульс» г. о. Домодедово, Дирекции единого заказчика г. о. Домодедово при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки, передает пресс-служба ведомства.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя», - сообщается в материале.
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