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Подмосковное УФАС оштрафовало хозяйствующий субъект за неисполнение предписания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 10:58
Московское областное УФАС России признало хозяйствующий субъект виновным в совершении административного правонарушения по части 2.5 статьи 19.5 КоАП, передает пресс-служба ведомства.
«Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя в связи с копированием внешнего вида и интерьера кафе сети "Помпончик"», - говорится в сообщении.
В соответствии с предписанием хозяйствующему субъекту надлежало в тридцатидневный срок со дня получения предписания прекратить нарушение Закона о защите конкуренции.
В связи с неисполнением предписания в установленный срок хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.
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