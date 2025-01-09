09января 2025
четверг
|
Паллиативный врач дала рекомендации, как гулять с малоподвижными пациентами
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Января 2025, 11:00
Погода в Подмосковье этой зимой удивляет своей переменчивостью. В таких погодных условиях и молодому, здоровому человеку не просто перемещаться. По статистике более половины пожилых людей, у которых есть проблемы с передвижением, вообще не гуляют. Особенно, если они живут на верхних этажах домов без лифтов. О том, как гулять с малоподвижными пациентами, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Отсутствие свежего воздуха, солнечного света и ощущение затворничества очень плохо сказывается на самочувствии таких людей, к которым относятся и паллиативные пациенты. Если вашему близкому сложно ходить, он живет в доме без лифта, можно помочь ему регулярно бывать на свежем воздухе, организовав «веранду» на балконе. Для того, чтобы такая прогулка принесла пользу, а не вред, позаботьтесь о комфорте.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры