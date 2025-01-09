09января 2025
четверг
|
Врач рассказала жителям Подмосковья, как не переедать
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Января 2025, 11:01
Рождество для кого-то повод встретиться за праздничным столом. Чтобы не переедать, в первую очередь не готовьте слишком много разномастных блюд, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Несколько закусок, пара салатов и одно горячее — вполне достаточно для красивого стола. Обязательно поставьте на стол овощи и фрукты. Не садитесь за стол голодными: распространенная ошибка — не есть весь день, а в определенное время съесть все из предложенного меню. Это большой стресс для организма, который привык, что все наоборот.
«Не накладывайте каждого блюда по полной тарелке, если хотите насладиться вкусами — берите понемногу. Не сидите за столом весь праздник: вставайте для танцев, игр, прогулки», — прокомментировала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры