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Лоси пострадали в подмосковном лесу из-за установленной колючей проволоки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 11:03
Рейды и обследования охотничьих угодий в праздничные дни января проводятся в Подмосковье сотрудниками Управления государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
«При проведении одного из таких рейдовых мероприятий специалистами Отдела государственного охотничьего контроля (надзора) № 2 в лесу были обнаружены заграждения из колючей проволоки. При осмотре выяснилось, что это стало причиной гибели от рваных ран одного взрослого лося, а как минимум четыре животных получили ранения, но смогли, судя по следам, выбраться из огороженной территории», - сообщается в материале.
Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза оперативно вызвали полицейских, которые зафиксировали место правонарушения. Сейчас устанавливаются лица, установившие колючую проволоку, приведшую к трагедии.
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