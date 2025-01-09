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Министр здравоохранения Московской области посетил Истринскую больницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 11:05
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил Истринскую больницу и познакомился с ее коллективом. Министр посетил в Истре взрослую поликлинику № 1 на Урицкого, женскую консультацию № 1, после чего ознакомился с ходом работы в праздники детской поликлиники № 1. Далее Максим Забелин проинспектировал функционирование комплекса на Спортивной, проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Здесь он посетил поликлинику № 3, отделение анестезиологии и реанимации, а также одно из отделений стационара. В ходе визита министр здравоохранения пообщался с коллективом больницы, обсудил текущую работу и планы развития.
«Максим Забелин поблагодарил сотрудников больницы за ту ежедневную работу, которые они делают для жителей Истринского округа на постоянной основе, а также в эти праздничные дни, и дал высокую оценку результатам труда», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Истринской клинической больницы Дмитрий Бурдин.
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