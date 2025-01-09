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Жителям Подмосковья рассказали, почему ель — символ Рождества
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 11:07
О главном символе рождества — елке — жителям рассказали Подмосковья. Об этом проинформировала пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Есть предание: когда Христос родился, понесли ему деревья подарки, яблоня — яблоки, вишня — вишни. Только елка не приближалась и плакала тихо, страшась уколоть Младенца. Но Он пожалел ее и украсил игрушками и сладостями, оттого и сегодня ель украшают к Рождественскому празднику», — сообщается в материале.
В VI веке святой Бонифаций, рассказывая язычникам о Рождестве Христовом, срубил дуб, посвященный богу грома Тору. Дуб, падая, повалил все деревья вокруг — кроме ели. С тех пор, по народной легенде, ель и стала главным рождественским деревом сначала у геманских племен, а с конц
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