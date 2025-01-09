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Вице-губернатор Подмосковья Нагорная встретилась с семьями мобилизованных в Жуковском
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2025, 11:08
В канун Рождества вице-губернатор Московской области Мария Нагорная вместе с главой городского округа Борисом Аубакировым встретилась с Жуковским отделением Комитета семей воинов Отечества. Об этом передает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
«Жен и матерей военнослужащих поздравили с Новым годом и наступающим Рождеством, поговорили о том, какие планы у организации на ближайшее время и какая необходима помощь», — говорится в сообщении.
Комитет семей воинов Отечества городского округа Жуковский ведет активную работу. Девушки помогают не только жуковским бойцам — для ребят из других городов также собирают и отправляют гуманитарную помощь и адресные посылки.
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