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Новому жилому дому в составе ЖК «Героев» в Балашихе присвоили кадастровый номер
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2025, 11:51
В городском округе Балашиха возводят ЖК «Героев». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому на 623 квартиры. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Об этом информирует пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
«Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области. Корпус представляет собой современное 17-этажное здание на 4 подъезда. Комплекс расположен в самом центре района Железнодорожный и сочетает комфорт городской среды с доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. На территории уже функционирует детский сад на 250 мест. На территории ЖК также строят еще одно дошкольное учреждение для 220 детей и современную школу на 1320 учеников. Для жителей обеспечена удобная транспортная доступность: рядом находятся железнодорожная станция и Московские центральные диаметры», - говорится в сообщении.
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