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Почти 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в подмосковные больницы в прошлом году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2025, 11:53
Медицинские организации Московской области оснащаются современным оборудованием, в том числе эндоскопическим. Так, в прошлом году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы,
эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 млрд рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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