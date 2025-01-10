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Подмосковье наращивает показатели по экспорту продукции агропромышленного комплекса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2025, 11:58
Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса наращивают экспортный потенциал. Так в прошлом году, в сравнении с показателями начиная с 2019 года, удалось достичь рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В сравнении с 6-летним периодом, в прошлом году объем экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, зернобобовых культур – на 170%, соевого масла – на 125%, меда – на 97%, прочих масличных семян – на 93%, кукурузы – на 92%, подсолнечного масла – на 73%, сахарных продуктов – на 44%. Также на 30% выросли объемы поставок пшеницы, на 25% – свинины и на 8% – других видов мяса, на 34% – прочих промышленных товаров АПК, на 18% – продуктов переработки фруктов, овощей и орехов», - говорится в сообщении.
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