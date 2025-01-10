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УФАС Подмосковья включит ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2025, 12:00
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» о внесении сведений в отношении ООО "Малахит" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спортивных товаров», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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