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Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили порядка 100 тыс человек
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2025, 12:02
С 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в парках Московской области состоялось четыре общеобластных мероприятия, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества, в которых приняли участие более 86 тыс. жителей и гостей региона, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«В парках также прошли 11 уникальных мероприятий, которые посетили почти 16 тысяч человек. Таким образом, на новогодних мероприятиях, организованных в парках Подмосковья, побывали в общей сложности 102 тысячи гостей. Для посетителей прошли концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое», - говорится в сообщении.
28 и 29 декабря почти в 80 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Жители и гости региона участвовали в хороводах у елки, творческих мастер-классах и других праздничных активностях. Всех желающих угощали мандаринами. Мероприятие посетило более 32 тысяч человек.
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